¿Cardona sería 'borrado' por Gago? Siguen críticas por su rendimiento

El pasado viernes Edwin Cardona jugó con Racing en la derrota 1-0 frente a Estudiantes; fue titular pero se marchó para el segundo tiempo, cuando su equipo ya perdía y no encontraba el camino al gol. El colombiano no tuvo peso en la generación de juego, y mucho menos, en acciones que pudieran acabar en gol. Terminó siendo reemplazado por decisión de Fernando Gago.



Ahora, cuando se avecina una nueva jornada en la liga, Racing publicó sus convocados y Cardona fue borrado de la lista. Una situación que sorprendió a la prensa argentina. Según mencionan el técnico le estaría cobrando por su flojo nivel y la condición física derivada de su peso, que una vez más le critican sin piedad. Gago estaría molesto porque no respondió a su confianza y por eso habría decidido no contar con él.

Asimismo, se conoció que Cardona no habría entrenado este lunes con la plantilla principal y no precisamente por haber sufrido alguna lesión. Según contó para Blog Deportivo, de Blu Radio, el periodista argentino Juan José Buscalia, Gago estaría muy molesto con el colombiano porque "siente que está desaprovechando una oportunidad, que lo decepcionó y no vio la oportunidad de reinsertarse entre los titulares".



Después de darle la titularidad en tres partidos de la Liga, primero frente a Huracán en la primera fecha y luego ante Vélez en la fecha 3, ambos con victoria 2-0, y el más reciente en la derrota 1-0 a frente a Estudiantes, Gago decidió simplemente no tenerlo en sus planes ante Patronato.