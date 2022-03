Pésimas noticias desde Argentina: preocupante parte médico de Cardona

Malas noticias desde territorio argentino respecto al estado físico de Edwin Cardona. El volante antioqueño salió lesionado el sábado pasado y generó preocupación en Racing.

El cuadro de Avellaneda dio a conocer este lunes el parte médico de sus lesionados y las primeras impresiones son desalentadoras. Cardona no jugaría en lo que resta de marzo.



“Parte médico. Edwin Cardona: lesión muscular en el bíceps femoral derecho”, detalló el club en redes sociales. Así las cosas, la prensa local asegura que el jugador de 29 años estaría tres semanas fuera de los terrenos de juego.



Basado en lo anterior, se pierde el duelo del próximo lunes frente a Atlético Tucumán y el clásico de la ciudad frente a Independiente el sábado 19. Baja sensible para el equipo de Fernando Gago.



Así mismo no podría entrar en consideración para la Selección Colombia, pues su duelo frente a Bolivia está pactado para el jueves 24 y el alta médica la recibiría recién ese fin de semana. Lo más seguro es que Reinaldo Rueda no lo convoque para un solo partido (Venezuela).