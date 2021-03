Lo sufre Russo y todo Boca Juniors: ¿cuándo regresará Edwin Cardona?

Cuando Edwin Cardona no está, Boca Juniors lo siente. En las dos últimas fechas del campeonato argentino -empate (1-1) en el clásico contra River Plate y la derrota (1-2) contra Talleres de Córdoba-, el conjunto xeneize extrañó enormemente al creativo colombiano, quien desde su regreso al balompié de este país se convirtió en uno de los pilares del equipo en materia ofensiva.

Sin embargo, en su mejor momento individual, una lesión muscular de grado 2 en el recto anterior de la pierna izquierda, le impidió al antioqueño participar de los últimos partidos con Boca, siendo una baja sensible para el esquema que propone Miguel Ángel Russo.



Ahora, en la antesala del partido contra Independiente de Avellaneda, desde Argentina confirmaron que Cardona no se ha recuperado de la molestia, y no estará en el duelo que disputará su equipo, este domingo, en el estadio Libertadores de América.



Asimismo, se conoció que el colombiano sigue trabajando en su recuperación y lo más probable es que también se pierda el encuentro contra Defensa y Justicia que está previsto para el próximo 3 de abril, por lo que su regreso a las canchas sería hasta el 11 de abril, cuando Boca Juniors se mida con Unión de Santa Fe. ¡Lo sufre Russo y toda Boca Juniors!