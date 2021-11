Edwin Cardona la tiene clara: volvió a referirse a su futuro en Boca

Edwin Cardona lo volvió a hacer. Antes de la para por Eliminatoria, cuando brilló con gol en el triunfo frente a Aldosivi, lo manifestó. Este sábado, después del triunfo 2-0 frente a Sarmiento, le hizo un nuevo guiño a la dirigencia xeneize a fin que le renueven. Su préstamo se terminará el próximo mes y el volante colombiano quiere quedarse en Boca Juniors, donde asegura que es feliz.

"A mí siempre me han dado ganas, a donde uno es feliz quiere quedarse mucho tiempo. Como lo dije en otra entrevista eso no depende solamente de uno, yo quisiera quedarme mucho tiempo acá, pero dejo todo en manos de Dios y en las de las personas encargadas. Estoy muy contento acá y disfrutando al máximo, y lo haré hasta que el último momento que me toque, estoy agradecido de estar en este gran club", manifestó al termino del partido.



Cardona aseguró que está dispuesto a hacer un esfuerzo para quedarse, así que espera que al finalizar el semestre el balance sea positivo. "Todo es de hablar, es de parte y parte. Hay comentarios que me molestan porque estoy trabajando, quiero jugar y demostrar, ahora quiero enfocarme en terminar mi semestre y cuando termine sentarme a hablar", repuntó.