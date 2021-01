¡Ni él se lo cree! Cardona y el día después de maravillar a Argentina

Un día después de los elogios, de las dedicatorias, de las comparaciones con Riquelme y con Diego Maradona, un día después del golazo del que todos hablan en Argentina, Edwin Cardona intenta aterrizar.

El colombiano fue vital con un golazo de media distancia, que fue definitivo para llevar a su equipo a la tanda de penaltis contra Banfield y luego al título.



Los adjetivos para ese riflazo se agotaron ya, mientras el propio autor casi no se puede creer lo que ocurrió: "Cuando encaré vi el arco, pensé en patear y no pensé que se iba a meter donde se metió, muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de marcar en una final, la alegría es inmensa", dijo Cardona.



Junto a su familia pasa las horas posteriores a esa gesta, que reivindica al grupo después de la manera como cayó eliminado en Copa Libertadores contra Santos.

Precisamente, sobre su ausencia en ese duelo cupero, Cardonad efendió al técnico Miguel Ángel Russo y explicó lo que realmente pasó.



"La gente habla mucho, teníamos un jugador menos, no pensamos que en dos minutos nos podían voltear el marcador así, entonces creo que no era el momento en el que debía haber entrado, también lo que pasó en Madrid. Le dan bola a lo mismo y uno se aburre de eso, la gente no ve detrás de eso que venía, sabíamos que veníamos perdiendo y si metías más ataque, podríamos haber recibido más goles. Le echan la culpa al profe o al jugador y hay que aclararle eso a la gente. Es el fútbol, le ponemos el pecho a esto", dijo.



Cardona es, sin duda, el hombre del momento en Argentina, donde se reconoce su talento. ¿Alcanzarán a llegar la onda a Selección Colombia? ¡Qué más quisiera!