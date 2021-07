Cardona en Boca: de mimado de Riquelme a señalado por media Argentina

Edwin Cardona es el futbolista señalado en Argentina. Su gesto con Boca Juniors, no jugando los octavos de final de la Copa Libertadores contra Mineiro, ha sido criticado por la prensa, aficionados xeneizes y hasta por seguidores de otros equipos.



Todos entienden que el volante jugó la Copa América con la Selección Colombia y que tenía derecho legal de descansar, había permiso de tomar unas vacaciones y que no hizo nada ilegal, que atentara contra la disciplina y las reglas internas del club argentino.



Sin embargo, en Argentina quedó marcada la parte moral, la gratitud de Cardona, que en su primer ciclo fue protegido tras un escándalo con mujeres; luego lo buscaron en Tijuana, cuando no jugaba, y tenían en mente comprarlo a final de año, pues en diciembre de 2021 se acaba el préstamo.



Incluso Juan Román Riquelme, máximo ídolo de Boca y actual encargado del Consejo de Fútbol del club, lo defendió una y otra vez, destacó su calidad y hasta le iba a dar la camiseta ‘10’. Ante los hechos recientes, decidieron dejarle la ‘8’ y no entregarle el mítico dorsal a ningún jugador.



Sin embargo, Cardona pasó de ser el mimado del club a tener que afrontar un semestre complicado, con presiones mediáticas, demostrando en cada partido su amor por el equipo, e incluso arriesgando no jugar este semestre.



La primera lluvia de críticas se dio cuando volvió a Argentina, luego de unas vacaciones con fiesta de por medio, y Boca quedó eliminado por penaltis de la Libertadores. Se pidió que rescindieran su contrato, pero no hay argumentos para hacerlo.



Cardona ya jugó, lo hizo ante la falta de futbolistas disponibles y completó un grupo de juveniles. Antes del partido, pedían en los medios que no lo pusieran; incluso dejaron en el aire que si jugaba era por necesidad, no por convicción y lo hayan perdonado.



Este miércoles, Edwin Cardona entrenó por primera vez con el plantel principal y bajo las órdenes de Miguel Russo, pues salieron del aislamiento obligatorio luego de la eliminación de Copa, y los problemas en Brasil.



Según informó la prensa, Edwin habló con Russo y trató de explicarle sus argumentos. También se acercó a sus compañeros para tratar de ganarse su absolución. Aunque la verdad, no hay detalles de la reunión previa a la práctica.



Según informaciones en Argentina, la dirigencia no saldrá a dar juicios de valor con uno de sus jugadores activos. Sin embargo, habría tomado la decisión de no hacer uso de la opción de compra por Cardona y dejará que cumpla su contrato hasta diciembre.



¿Jugará? Posiblemente tenga partidos durante el semestre, pero no es titular fijo -nunca lo ha sido- en el equipo de Russo y tendrá que ganarse un puesto. Aunque Boca apostará por sus canteranos, que explotaron en los últimos dos partidos de Liga Profesional Argentina.



¡Se viene un semestre de retos, Edwin!