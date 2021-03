Edwin Cardona se confiesa: la razón de su depresión y aumento de peso

Para Edwin Cardona no es fácil hablar de su ausencia con la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. El volante creativo, quien parecía uno de los fijos en la lista de José Néstor Pékerman, terminó bajándose del avión de manera inesperada, en lo que parece, por temas extradeportivos, causando revuelo entre fanáticos y críticos quienes pedían su presencia en este certamen internacional de naciones.

Dos años después, con Catar 2022 en la mira, en un diálogo con el líder cristiano, Chris Méndez, el hoy jugador de Boca Juniors reveló detalles de lo que sintió cuando se le notificó que no estaba entre los convocados para el Mundial de Rusia, asegurando que esta decisión le trajo problemas tanto en su rendimiento como futbolista, como en su relación con su familia.



"Lo más duro de mi vida fue lo del Mundial, confié en personas que en su momento las consideraba importantes. Cuando recibo la llamada de que no iba ir al Mundial estaba saliendo con mis hijos de cenar. Sentí un vacío en mi corazón y cuando llegué a la casa me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial como que mi vida dio un giro”, precisó.



Cardona confesó que no ir al Mundial lo hizo entrar en depresión, a tal punto que no quería saber nada de fútbol; también aumentó de peso y peleó con Dios, sin embargo, ese fatídico episodio le sirvió de aprendizaje para ser el profesional que hoy por hoy brilla en Argentina.



"Subí siete kilos, yo no quería saber nada de jugar, que me hablaran de Dios, tuve problemas con mi familia y me aislé para pensar solamente en mí”, dijo.



Y añadió: “Llegaba a la casa tras hacer un buen partido, metía gol, me iba bien… pero es lo que la gente no ve de nosotros, que cuando salimos del partido, te montas al carro y estás otra vez solo. Llegaba a mi casa y estaba solo. La gente estaba contenta, pero no sabía el vacío que había en mi”



"Entré en una burbuja que al final me ayudó, porque tenía que pensar qué quería para mi vida, fue algo duro, pero de lo malo se aprende", finalizó.



Cardona lleva cinco asistencias y dos goles en lo que va de la temporada con Boca Juniors, su buena actuación en Argentina lo deja como uno de los referentes del equipo xeneize. Se espera que el antioqueño plasme ese gran momento individual en la Selección Colombia que hoy dirige Reinaldo Rueda y, asimismo, sea parte de ese equipo que guíe al combinado Tricolor a la Copa Mundo del 2022.