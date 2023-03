¿Cardona de nuevo con sobrepeso? Gago no lo incluyó en sus planes

Edwin Cardona logró en el arranque de la temporada del fútbol argentino ganarse la confianza de su técnico Fernando Gago y pese a que lo ha utilizado de revulsivo en los recientes partidos tras haber mejorado su condición física, el volante colombiano ha sido noticia para el próximo partido de la Academia y su peso de nuevo fue protagonista.

Racing jugará contra Godoy Cruz por la fecha 6 de la Liga Argentina y dentro de los 23 convocados el técnico Fernando Gago decidió dejar por fuera a Edwin Cardona, quien no ingresó por decisión técnica.



De acuerdo a información del medio de comunicación Diario Olé, Fernando Gago no lo convocó debido a que Edwin Cardona no logró pasar los respectivos controles de peso que realiza el club a sus jugadores durante la semana.



Según los datos que expresó el mencionado medio argentino, Gago y el cuerpo técnico decidió alejarlo de este encuentro contra Godoy Cruz por haberse excedido 500 gramos más, pues no concordó su volumen actual con sus respectivas medidas de peso y masa muscular.



Convocados para el partido de este lunes, a las 17, ante Godoy Cruz.



¡Vamos Racing! 💙 💪🏻 pic.twitter.com/z9Jt7ldE9R — Racing Club (@RacingClub) March 5, 2023



De esta manera, Cardona tendrá que volver a ponerse bien físicamente y poder ser de nuevo tenido en cuenta por Fernando Gago para los próximos partidos de Liga Argentina.



En la actual temporada Edwin Cardona ha jugado un total de 2 partidos de la Liga Argentina, entrando en los segundos tiempos contra Belgrano y Tigre.