'Lo vi derrotado, lloraba como nunca': esposa de Edwin Cardona 

Una de las sorpresas que dejó la lista de jugadores para el Mundial de Rusia 2018 fue la no convocatoria de Edwin Cardona. El volante antioqueño pasaba en aquel entonces por un buen momento deportivo, y se esperaba su llamado a tan importante competencia, sin embargo, en el listado final, no apareció el nombre del mediocampista, lo cual causó gran dolor en el hoy jugador de Xolos de Tijuana. Así lo confesó su esposa, Carolina Castaño, en entrevista con ‘Todos Jugamos’.

"Edwin venía hablando con el cuerpo técnico y tenía la seguridad de que iba a ir (al Mundial) y guardábamos la esperanza, pero por algo pasan las cosas. En ese momento lo vi derrotado, lloraba como nunca, pero habían cosas futbolísticas y extrafutbolísticas que hicieron que le costara el puesto", precisó la pareja del volante creativo.

Y añadió: "Para mí, los dos momentos más duros para Edwin en su carrera fueron quedarse afuera del Mundial y cuando estábamos en México que en Monterrey falló un penal en la final, no pudimos remontar y perdimos... Estuvo derrumbado moral y futbolísticamente, golpes de pecho con palabras muy duras. Edwin me decía, yo soy muy malo, yo ya no quiero jugar más, yo me voy es a retirar".

Finalmente, Castaño habló de Boca Juniors y la posibilidad que existió de volver a Argentina para que Cardona se vistiera nuevamente de azul y oro: “Muy cerca estuvo de volver, nosotros la verdad en enero ya estábamos consiguiendo casa, ya había acuerdo de palabra, pero lastimosamente le pasó lo de la caída de Edwin en la bicicleta con el niño y se lesionó la mano. Y ahí todo cambió completamente, y todo se esfumó, fue un comienzo de año muy duro, Edwin hablaba todos los días con Román Riquelme”, concluyó.