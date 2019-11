¡Todo listo! El nuevo e inesperado equipo que dirigirá Eduardo Lara

El entrenador colombiano, Eduardo Lara, es el nuevo entrenador de Club Deportivo El Nacional de Ecuador, luego de su paso por el fútbol colombiano en Envigado.



El oriundo de Padrera, Valle del Cauca, llega al equipo número once de carrera luego de su paso por Expreso Palmira, Quindio, Selección Colombia sub 17, sub 20 y de mayores, América de la Cali, Envigado y la selección de El Salvador sub 20 y de Mayores.

Eduardo Lara llega al equipo ecuatoriano luego de dirigir 29 encuentros con el equipo naranja, con un saldo de ocho victorias, seis derrotas y quince empates.