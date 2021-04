¿Vuelve a casa? El colombiano que anhela regresar a River Plate

La lista de los colombianos que han hecho historia en River Plate es larga. Varios de ellos dieron el salto a Europa, luego de brillar con el equipo millonario, por lo que su agradecimiento y apoyo hacia el club de Núñez siempre estará presente.

Justamente, uno de los frutos del equipo de la banda cruzada es Éder Álvarez Balanta, jugador bogotano que debutó con River Plate en el el 2011 y que gracias a sus buenas actuaciones y títulos conseguidos, hoy tiene una estabilidad en el Viejo Continente.



En un diálogo con el programa ¿Cómo te va?, el hoy volante de marca del Brujas, de Bélgica, habló sobre el momento que vive River Plate, su deseo de regresar al club y el presente en el fútbol europeo que lo acerca a la Selección Colombia.



River Plate



"Me alegra mucho el presente de Borré, más que nada porque vi todo el tiempo de adaptación y lo que tuvo que pasar para llegar a River. Hoy en día ha dado vuelta la situación y es uno de los jugadores más influyentes en el ataque".



"Creo que River es una buena cuna para los colombianos. Ahora mismo en inferiores hay varios colombianos, he visto reportes de ellos y están haciendo las cosas bien".



Regresar a Argentina



"Me gustaría volver a River y volver a vivir en Buenos Aires. Pasé muy buenos años ahí, no puedo decirte cuándo sería. Vivo el presente y tengo la esperanza y anhelo".



Presente en Europa y Selección Colombia



"Cambié mucho del jugador que era en River, crecí mucho en lo personal, en decisiones y acciones de juego que gracias a la experiencia puedo manejar mejor. Uno siempre tiene el anhelo de volver a la selección de Colombia. No he tenido contacto con el nuevo cuerpo técnico", finalizó.