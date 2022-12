Balanta se quedó sin DT: lo despidieron a pesar de títulos y proceso

El proceso es esclavo del resultado. No hay duda. Lo prueban los clubes de fútbol de todo el mundo y se suma Brujas de Bélgica, que antes de terminar el 2022 ha tomado una decisión radical.

El equipo del colombiano Eder Álvarez Balanta ha decidido despedir al entrenador Carl Hoefkens al considerar que los resultados recientes no cumplen las expectativas.



Los cinco títulos que logró en los últimos siete años y la sorpresiva clasificación a los octavos de final en un grupo B que dejó fuera al Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen y que deparó 11 puntos, solo uno menos que el líder Porto, se borraron de un plumazo.



Para la directiva solo cuenta la eliminación de la Copa de Bélgica (empató 1-1 el lunes contra el OH Lovaina) y el cuarto lugar en la tabla de posiciones de la liga local (está a 12 puntos el líder, Genk).



"A pesar de un buen recorrido en Liga de Campeones, las actuaciones y el nivel de juego en el campeonato se mantienen por debajo de lo esperado", señaló el club en un comunicado.



No se adelantó el nombre de su reemplazo, aunque no faltarán candidatos pues el club tiene un importante músculo financiero producto de las transferencias millonarias de los últimos años. Así acaba un proceso... es la dictadura del resultado.