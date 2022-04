Mineiro oficializó venta de joya colombiana a la MLS: así lo presentan

¡Gracias, Papi! 💪🏾💎🇨🇴 O #Galo acertou a venda de Dylan Borrero para o New England Revolution-EUA. No clube desde 2020, o colombiano fez 47 jogos e 3 gols. Neste período, foi Tricampeão Mineiro, Campeão Brasileiro, da Copa do Brasil e da Supercopa. ⚽🏆 Sucesso, Dylan! 👏🏾🐔 pic.twitter.com/c2SsGAtsfH

Our newest addition 💥



Welcome to the #NERevs, Dylan Borrero!



📰➡️ https://t.co/vrxe7XQd1Z pic.twitter.com/VRTRlSY1aQ