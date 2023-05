¿Habrá redención para Mina en Everton? Dyche por fin le da juego

Yerry Mina volvió y esa fue una gran noticia: su equipo ganó 1-5 contra el Brighton y su pelea por la permanencia recibió un segundo aire. No se dirá que fue solo por el colombiano, pero tampoco hay quien niegue cuánto ayudó.

El técnico Sean Dyche habló de él antes de un reto clave: el partido contra el todo poderoso Manchester City, que pelea título en Premier League, este domingo (8:00 a.m.).



Aunque no le había dado ni un minuto desde su llegada, ahora parece muy conforme con su zaguero: “Yerry Mina era el único jugador que no había pisado el césped con nosotros desde que llegamos, así que teníamos que echarle un vistazo. Lo hizo bien ante el Brighton y ayudó al equipo a desempeñarse bien”, manifestó el entrenador durante la rueda de prensa, en la que también aseguró que se ha entrenado bien al igual que Dominic Calvert-Lewin. “Ha estado en forma desde que llegué aquí, pero ahora está bien.”



De este modo, el caucano podría sumar minutos en Goodison Park contra los de Guardiola para consolidar su salvación en la Premier. ¿Habrá redención para Mina? Eso es lo que se espera, pues en la cancha ha hecho pensar en una decisión distinta a la no renovación, que estaba casi decidida.