Luis Muriel o Duván a buscar equipo: uno ya tendría un posible destino

Atalanta pone entre la espada y la pared el futuro de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en el conjunto de Bérgamo. Asimismo, el de un eterno suplente que tomó el dorsal ‘10’ en el elenco italiano, pero ha sido más una carta para los complementos como el francés, Jérémie Boga que llegó del Sassuolo y no pudo cuajar como se deseaba con Gian Piero Gasperini. Así como el francés, los colombianos tampoco tienen asegurada su continuidad.

Como preparación para regresar a la actividad en la Serie A, Atalanta disputó el Trofeo Bortolotti en el Gewiss Stadium de la ciudad de Bérgamo ante el Eintracht de Frankfurt. Un duelo apasionante entre colombianos que igualaron a dos goles. Rafael Santos Borré fue inicialista en el cuadro alemán que anotó con Lucas Alario dejando a un lado la sombra del barranquillero. Por el otro lado, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel entraron en el segundo tiempo.



Ademola Lookman y Rasmus Hojlund anotaron los goles y en la tanda de penaltis, los alemanes se impusieron 5-3 y Rafael Santos Borré no alcanzó a patear. Duván Zapata sí. Sin embargo, esa dupla entre el nigeriano y el danés se gana enteros en el sistema de juego de Gian Piero Gasperini. Las lesiones de ambos jugadores colombianos puede condicionarlos.



Duván Zapata o Luis Fernando Muriel, alguno deberá salir tras consolidarse esa dupla en el ataque. Ambos pueden ser jugadores transferibles en el próximo mercado invernal. De acuerdo con Calciomercato.com, no hay seguridad de quién, pero alguno deberá salir, “imposible para los Percassi prescindir de los dos colombianos mayores de 30 años en enero, pero seguro que uno de los dos está destinado a marcharse”.



Con el futuro de ambos en el aire, alguno de los dos podría irse de Italia, o hasta puede que ambos. La opción del Newcastle sigue persiguiendo a Duván Zapata, pero el cuadro inglés no pretende subir sus ofertas. Por su parte, la Juventus ya no estaría pensando en Luis Fernando Muriel, por lo cual, aparece otra liga de menor reconocimiento y prestigio en Europa.



Italia ya no sería la opción, y ahí aparece el fútbol turco con el Fenerbahce. Calciomercato.com comentó que, “en un pasado no muy lejano, la Juve también se adelantó, pero ahora podría abrirse un remate en Turquía. Continúan los contactos entre Fenerbahce y el agente del atacante colombiano, tanto que el club ya ha hecho explícito su pedido: se necesitan al menos 15 millones de euros para que Muriel se despida de Bérgamo”. Pero, el medio también referenció que Galatasaray, equipo donde jugó Radamel Falcao García también pretende al de Santo Tomás, Atlántico.