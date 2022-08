¿Hasta cuándo la incertidumbre? Nuevo giro para Duván y Luis Muriel

No ha habido certezas alrededor del futuro de dos jugadores colombianos en Italia. Juan Guillermo Cuadrado es un fijo en la Juventus, y ahí aparece una dupla llena de goles en territorio italiano, pero que no se sabe qué será de su trayectoria que podría tener un nuevo giro, o simplemente quedarse en el Atalanta de Bérgamo. Luis Fernando Muriel podría ser nuevo compañero de Cuadrado en Turín, mientras que a Duván Zapata lo ponen en el radar del Newcastle United de la Premier League.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún cambio en los colombianos del Atalanta de Bérgamo, que parece que se quedarán en el cuadro dirigido por Gian Piero Gasperini. Falta muy poco para que inicie la Serie A, y si no hay ninguna oferta atractiva, seguirán en Italia sin movimiento alguno. De hecho, se enfrentaron al Newcastle y los ingleses no intentaron acercarse al delantero caleño.



La Juventus pretende a Luis Fernando Muriel para suplir a Paulo Dybala. Pues describen a Muriel como un jugador que puede entrar en cancha como media punta detrás de Dusan Vlahovic o como delantero al lado del serbio. Atalanta parece haber cambiado de opinión con el ex Deportivo Cali porque descartaron completamente a Andrea Pinamonti. A Luis lo había puesto en la lista de transferibles, pero el plan ya parece ser otro y buscan conservarlo.



Esto lo confirmó Luca Percassi, CEO del Atalanta de Bérgamo para el medio la Gazzetta dello Sport, ‘para mí ambos se quedarán en el Atalanta. Los consideramos dos jugadores fundamentales’. Juventus sigue pretendiendo a Luis Muriel, pero se demorarán en la negociación porque desean un préstamo para no tener que pagar los 15 millones que piden en Bérgamo. Un mes clave antes de que llegue el primero de septiembre, cuando cierre el mercado de fichajes en Europa.