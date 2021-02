¡Tienen lo que nadie tiene! Elogios de Gasperini a Muriel y Zapata

Los colombianos continúan gobernando en Atalanta. Duván Zapata y Luis Fernando Muriel han logrado convertirse en verdaderas insignias del equipo italiano y así lo ha confirmado Gian Piero Gasperini.

​

En rueda de prensa previo al partido frente al Torino por Serie A, el entrenador italiano se deshizo en elogios hacia la pareja del momento en Italia.

“Muriel y Zapata son los jugadores más ofensivos que tenemos, los demás no tienen las mismas características en ataque”, declaró antes los medios locales.

​

​Y Gasperini no exagera en lo absoluto. Luis Fernando suma 11 goles en 18 partidos disputados (la mayoría de ellos ingresando como revulsivo) y Duván lleva ocho dianas en 20 cotejos. En este orden de ideas, ambos delanteros han marcado 19 de los 45 tantos que Atalanta tiene en Serie A.



Así pues, los delanteros cafeteros partirán como la principal carta ofensiva del cuadro de Bérgamo este fin de semana. Visitarán al Torino este sábado desde las 9 a.m. y en caso de ganar podrían meterse de lleno en puestos europeos.