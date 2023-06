Les dieron palo: dos colombianos en el peor equipo de la Serie A

La Serie A de Italia, al igual que otras ligas del mundo, está llegando a su fin. A falta de una fecha, hay una pelea muy interesante en el fondo de la tabla y aún se debe definir un descenso, también, ya están definidos algunos de los equipos que jugarán torneos internacionales la siguiente temporada.



Entre los equipos de la parte superior, aparecen Atalanta y Juventus. El equipo de Bérgamo, que tiene a Luis Muriel y Duván Zapata en su plantel, aspira a la Europa League, mientras que el de Turín, con Juan Guilermo Cuadrado, podría jugar Conference League.

Ahora bien, la temporada 2022/2023 no ha sido buena para los colombianos en el fútbol de Italia y así quedó retratado en el peor XI realizado por ESPN Europa.



“Milan Skriniar ha jugado muy poco y consiguió enfadar al Inter ya su afición por su deseo de agotar su contrato y fichar por el PSG gratis. Marash Kumbulla ha sido terrible con la Roma (solo cinco aperturas, una tarjeta roja) mientras que Juan Cuadrado, de 35 años, no puede contener los años”, dijo el medio. Durante el presente curso, el carrilero colombiano ha marcado dos goles y repartido 4 asistencias.



“Duvan Zapata jugó mucho por muy poco retorno (dos goles en 25 partidos). Finalmente, cualquiera que haya sido el motivo de que el Udinese contratara a Florian Thauvin en enero, tuvo un efecto insignificante en su temporada”, comentó sobre el delantero, que tuvo una temporada complicada con las lesiones y solo intervino en 7 goles de su equipo.



Peor XI de la Serie A 2022 - 2023 según ESPN Europa:



Samir Handanovic (Inter Milan); Juan Cuadrado (Juventus), Marash Kumbulla ( AS Roma ), Milan Skriniar (Inter Milan), Ricardo Rodriguez (Torino): Paul Pogba (Juventus), Leandro Paredes (Juventus); Florian Thauvin (Udinese), Charles De Ketelaere (AC Milan), Divock Origi (AC Milan) y Duvan Zapata (Atalanta)..