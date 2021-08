¿Qué pasó Duván Zapata? Movida del mercado tiene a Atalanta en ascuas

Duván Zapata no tiene claro su futuro: a primera hora parecía que no tendría que organizar mudanzas ni cambios trascendentales, pero horas después parece que sí y que su camino lo llevaría de Bérgamo a Milán.

Las informaciones que llegan desde Italia son confusas. A primera hora se dijo que Giuseppe Marotta, CEO del Inter de Milán, estaría avanzando en la búsqueda de dos atacantes, pero ya el colombiano no está en el primer lugar de la lista.



El rumor era que el técnico Simone Inzaghi, quien esta a punto de confirmar la cesión de Eden Dzeko, pidió a un segundo atacante y ese sería Joaquín Correa, actualmente en Lazio y a quien conoció en Roma. Se habló además de Moise Kean, del Everton, y Andrea Belotti, de Torino, ambos más jóvenes que el colombiano y no tan costosos respecto a los no menos de 50 millones de euros que pretendería Atalanta.



Pero unas horas después todo cambio y resultó que sí, que Zapata sería del interés del campeón italiano, al punto que ya habría acuerdos avanzados: "a se ha llegado a un acuerdo general entre el delantero e Inter, mientras que las negociaciones entre los clubes aún están por definir", dijo Calciomercato.



"A principios de semana intentarán acelerar por el ex Napoli, un perfil perfecto para sustituir al belga y completar el ataque. Serán días muy calurosos para los 'nerazzurri'", añadió la fuente.



¿Entonces? ¿Se va o se queda? El mercado sigue agitado y cualquiera de las dos opciones puede cristalizarse. Siendo optimistas, definitivamente sería un paso adelante en la carrera del vallecaucano ir a un club que le garantiza no solo competencia europea sino títulos. Siendo un poco más egoístas, lo mejor que puede pasarle a la Selección Colombia es que sus dos mejores atacantes sigan dirigidos por Gasperini en Atalanta. Igual, no deciden ellos. El dinero manda.