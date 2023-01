¿Ya no se irá de Atalanta? Gasperini confirmó regreso de Duván Zapata

Duván Zapata no está pasando un buen momento en la Serie A de Italia tras sus constantes lesiones con Atalanta que lo han marginado en gran parte de la temporada, pero, aun así, de a poco se ha recuperado y sumando minutos, pero no de forma regular como antes de sus ausencias.



Hace unos días se han informado rumores desde Italia que Duván Zapata buscará una salida de Atalanta tras su poco ritmo de competencia, donde Fiorentina en Serie A y equipos de la Premier League le han hecho seguimiento, aunque no hay información oficial de acercamientos por el ‘Toro’.



Sin embargo, para hacer quite a las especulaciones de la no continuidad de Duván Zapata, el técnico Gian Piero Gasperini habló con el medio de comunicación Sky Sports y aseguró que el colombiano está disponible para estar contra Sampdoria, por lo que podría tener minutos.



“Duván Zapata se puedo recuperar sea para estar en el banquillo como para jugar, será convocado para el partido ante Sampdoria. Para mí el que está convocado, ya está listo para jugar. Igual que se recuperó Luis Fernando Muriel”, dijo en conferencia de prensa Gasperini.



Por el momento, Duván Zapata espera retomar su buen nivel y seguir aumentando su cuota goleadora, pues En la presente temporada, ha jugado 12 partidos en la Serie A, pero aportando tan solo un gol en la liga.