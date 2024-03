Duván Zapata se pronunció sobre su no convocatoria a Colombia

Duván Zapata es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente y que no fue llamado por la Selección Colombia para los amistosos ante España y Rumania que se jugarán a finales de este mes.



El delantero lleva 10 goles con Torino en esta campaña y justamente el décimo llegó este sábado en la victoria de los granates ante Udinese en Serie A.



Pues bien, finalizado el juego, el ariete vallecaucano habló de su no convocatoria a la tricolor, equipo al cual no es llamado desde el 16 de noviembre de 2021 en el duelo ante Paraguay por las Eliminatorias a Catar 2022.

En diálogo con DAZN Italia, Duván reveló que entró a la preconvocatoria, pero que debe seguir demostrando su talento para volver a la Selección.



“Me incluyeron en la preconvocatoria, pero al final no estaré en la Selección Colombia. Ahora tendré que seguir así, demostrando el nivel del pasado”, dijo el delantero de 32 años.



Por su parte, Zapata habló de la importancia de marcar y del trabajo en equipo en Torino: “Los dobles dígitos son un buen logro personal, pero lo importante es que hoy ganamos. Para un atacante siempre es importante marcar. El equipo me ayuda, me siento bien aquí. Quedan nueve partidos y pensaremos partido tras partido. Después del descanso estaremos listos para el partido contra Monza”, concluyó.