Lo dan como un hecho: Duván Zapata, en once ideal de club de Premier

El presente de Duván Zapata es Bérgamo. Ahí pasa el verano con su familia y ahí espera al rumbo, siempre inesperado, del mercado. Por las dudas, ¿estará tomando ya clases de inglés?

La prensa británica hace tiempo lo está mencionando y recientemente lo han dado como un hecho: el colombiano sería el refuerzo estelar del Newcastle United, recientemente capitalizado y con carta blanca para negociar.



Talksport no deja dudas: “Duvan Zapata podría ir rumbo a St James’ Park”. Y de hecho, así proyectan el once titular, en un 4-1-2-3, con el vallecaucano como referente de área y dos flechas en los extremos: Pope; Trippier, Botman, Burn, Targett; Guimarares, Chukwuemeka, Joelinton; Harrison, Saint Maximin y Duván Zapata.



El atacante parece reunir todas las condiciones: experiencia, talla, rango de internacional y rendimiento: 4,28 tiros por 90 minutos y un promedio goleador de 0,71 por cada 90 minutos, según Sporting Life, son su carta de presentación.



¿Qué falta? Casi nada: que Atalanta acceda a dejarlo salir. Se trata de uno de sus jugadores más cotizados, con 28 millones de euros según Transfermarkt, y de una necesidad de venta, a sus 31 años de edad. Pero tienen clarísimo que no se irá por menos de 25 millones de euros, una oferta a la que aún no llegarían los ingleses.



Se dice que Zapata ya tendría avanzadas las conversaciones sobre sus ingresos en territorio británico, pero todo será especulación hasta que no se igualen las pretensiones de las partes, para lo cual falta tiempo todavía: el mercado cierra a finales de agosto. Por ahora, la pretemporada y el intenso calor europeo es todo lo que tiene.