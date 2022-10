Duván Zapata genera preocupación: medios italianos informan gravedad

Atalanta de Bérgamo viene de ganarle a la Fiorentina en condición de local con Luis Fernando Muriel como protagonista. El colombiano regaló una asistencia para la finalización del inglés, Ademola Lookman. Con este nuevo triunfo, la ‘Dea’ logró ponerse en la cima compartida con el Napoli y sigue siendo un firme candidato al título.

Luis Muriel vive un presente bajo suplencias y titularidades, pero demuestra en cancha ser una carta importante en el ataque de Gian Piero Gasperini. A diferencia de su compatriota, Duván Zapata que no ha logrado recuperarse de “una lesión parcial moderada en el músculo semimembranoso del muslo izquierdo”, tal como informó el parte médico del Atalanta.



Aunque Atalanta y Duván Zapata celebraron por la confirmación de su regreso a los entrenamientos de acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el plan ha vuelto a dar un giro enorme. La lesión que lo hizo perderse la fecha FIFA no ha evolucionado, y el colombiano sigue en alerta máxima por su estado. Duván se ha convertido en un reincidente con lesiones que se pueden evitar como lo son temas musculares, pero no ha podido mantener su constancia dentro de la plantilla.



El parón FIFA le tendió la mano y se esperaba que a mediados del mes de octubre pudiera estar, dependiendo de cómo evolucionara su entrenamiento en el Atalanta, pero la verdad es que no se ha entrenado últimamente, “el momento de la recuperación actualmente no es fácil de entender, porque Zapata aún no ha comenzado a correr con el grupo, porque sigue sintiendo dolor y por lo tanto no tiene ganas de correr el riesgo como lo hizo en febrero”, mantuvo Corriere della Sera.



El medio citado también informó que podría volver a finales de octubre si la recuperación fluye por un buen camino, pero hay riesgos por si persisten los dolores que lo pueden sacar de las canchas en lo que esta del 2022, recordando que habrá Mundial en noviembre y diciembre.