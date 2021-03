¡Qué alivio! Buenas noticias de Duván Zapata llegan desde Italia

Duván Zapata dejó muchas preocupaciones en la derrota 0-1 que sufrió Atalanta contra Real Madrid, en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El goleador pidió el cambio antes de la media hora de juego, lo que llamó la atención de inmediato pues no es un jugador que se borre de partidos tan importantes.



Ya se perdió el duelo contra Sampdoria (triunfo 0-2). Sin embargo, la ausencia sería muy corta pues el jugador regresaba este martes a los entrenamientos de Atalanta, pensando en el duelo contra Crotone, este miércoles (2:45 p.m. hora colombiana) por la Serie A.



El técnico Gian Piero Gasperini confirmó que empezarán a evaluarlo luego de estar seis días fuera de las canchas, pensando de una manera más realista en tenerlo el 8 de marzo, contra el líder, Inter de Milán.



"Lo evaluaremos hoy (martes), ya veremos. Es una lesión mucho más leve que la del año pasado, no hay tales preocupaciones. Duván está mucho mejor. Hoy volverá al terreno de juego, podría haberlo hecho ayer, pero después de seis días, debería estar disponible, el año pasado tuvo un período de recuperación más largo", afirmó el entrenador en rueda de prensa.



De esta manera el jugador superaría sus problemas musculares a tiempo no solo para la Serie A sino especialmente para la revancha en la Champions League. De este lado del mundo hay alivio pues, a poco más de tres semanas para la eliminatoria a Catar 2022, es tranquilizador saber que el goleador colombiano no tiene nada grave.