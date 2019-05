Duván Zapata llega a tiempo a su segunda cita con la Champions League

Duván Zapata ha puesto el moño a su tremenda temporada con la primera clasificación de Atalanta a una Champions League en su historia.

Un gol suyo sirvió para firmar el triunfo 3-1 contra Sassuolo en la última jornada del Calcio, una felicidad que se celebraba en las calles de Bérgamo con total entusiasmo.



Para Zapata es un orgullo total pues aportó 23 goles para en la temporada para lograr la que ya es considerada una hazaña.







Sin embargo, no es la primera vez que el vallecaucano acude a la cita con la Champions, pues ya en la temporada 2013-2014 incluso aportó un tanto vistiendo la camiseta del Nápoles.



Cabe recordar que el atacante llegó en agosto de 2013 al equipo que entonces dirigía Rafa Benítez, proveniente de Estudiantes de La Plata de Argentina y con un contrato por cinco temporadas.



Jugó 60 minutos contra Génova en su debut pero marcó su primer tanto en aquella Champions en casa del Marsella: entró al minuto 57 y anotó el 2-0 parcial al 67, aunque Ayew descontó para el local en el 1-2 final.



Era joven y solo jugó 20 partidos en todas las competencias del Nápoles, marcando en total seis goles.



Benítez no le dio mucho protagonismo y facilitó su cesión al Udinese, pero recomendó que no fuera declarado transferible porque confiaba en sus condiciones y en su adaptación, pues en ese momento era muy joven.



Hoy Zapata ganó la experiencia que le faltaba y le sumó el talento para guiar al Atalanta, el equipo que apostó por él al inicio de la temporada y al que le respondió con el cupo a Champions. La noticia es buena para el club y mejor para la Selección Colombia, que lo espera con los brazos abiertos para la Copa América de Brasil.