'Es un orgullo que me vinculen con el Real Madrid': Duván Zapata

El delantero colombiano dio una entrevista antes de viajar a unirse a la concentración de la Selección Colombia. Duván Zapata habló en "Noticias Caracol" y dejó varias impresiones sobre su temporada, la Selección Colombia y los rumores en Italia.

Duván Zapata fue el mejor jugador colombiano esta temporada en Europa, sus 23 goles en la Liga de Italia lo dejaron en la segunda posición de la tabla de goleadores detrás de Fabio Quagliarella, antes esto el colombiano respondió: "ser el goleador de una Liga es un sueño, estuve cerca, Fabio Quagliarella se hizo inalcanzable. Una de las cosas que sueña cualquier delantero es ser goleador de una liga local".



Sobre los rumores que lo ponen en el Real Madrid y en la Roma, el delantero se mostró tranquilo y aseguró que su presente es el Atalanta: "La verdad de eso no sé nada. Yo intento estar tranquilo, sé que el Atalanta hizo un esfuerzo muy grande por tenerme y mi mente estaba puesta en terminar bien la temporada. Ahora espero poder estar en Selección y tener la cabeza allí".



Sobre el Real Madrid aclaró que nunca lo contactaron pero se mostró orgulloso de que lo vinculen con el club español: "a mí no me han llamado del Real Madrid, ojalá. La verdad que no, he escuchado, he visto que me han vinculado, para mí es un orgullo. Intento estar tranquilo, con los pies en la tierra y pensar en lo que se viene".



Jugar con Falcao sería una dupla letal en ataque para la Selección Colombia: "no estaría mal jugar con Falcao pero, obviamente uno sueña y se imagina cosas, siempre está la mentalidad de hacer las cosas bien y hacer parte de la Selección Colombia es muy bueno".



La meta más cercana del colombiano es lograr una buena presentación en Brasil: "la Copa América es un sueño y un objetivo cercano, mis compañeros y yo soñamos con conseguir este título para la Selección Colombia".



Para terminar, le dejó una enseñanza a los jóvenes jugadores que lo tienen como ejemplo: "los sueños se demoran en cumplir, pero nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que sacar la fuerza para cumplir todos esos sueños que de niño siempre se tienen".