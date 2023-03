Zapata, tajante: 'Mi futuro es aquí así me vinculen con otros clubes'

Un día se levanta con la camiseta del Inter, otra de Newcastle, otra de Juventus 8que son parecidas) y así... Los rumores sobre el futuro de Duván Zapata son pan de cada día.

Sin embargo, para él solo hay una realidad, un presente, una opción: Atalanta de Bérgamo.



“Mi futuro es aquí, aunque me vinculen con otros clubes desde que llegué aquí y no sabía nada al respecto. Estoy feliz aquí y puedo sentirme aún mejor si tengo más continuidad y si terminamos bien esta temporada. El Atalanta me ha echado tanto de menos como yo he echado de menos al Atalanta, por eso quiero disfrutar cada momento hasta el final de la temporada”, dijo en entrevista con La Gazzetta dello Sport.



El problema ha sido suyo y lo sabe, pero no quiere dar más ventaja: "Necesito continuidad y en cambio las lesiones me la han quitado. Creo que incluso ahora me siento fuerte, pero cada vez que vuelvo necesito tiempo para sentirme bien. Ahora solo hay un delantero centro que se parece mucho más a mis características. No lo conocía y no esperaba que fuera tan rápido en espacios cortos: lo vemos sobre todo en los entrenamientos”.



Su temporada se resumen en 18 partidos, un solo gol y 4 asistencias. Y Atalanta ya no está en zona Champions (es sexto en Serie A), lo que es un grave riesgo: "Hay que seguir jugando como sabemos, y si lo hacemos, tenemos más posibilidades de volver a ganar. Espero que terminemos entre los siete primeros, estamos trabajando duro para volver a Europa. Todo depende de nosotros”, afirmó.



Zapata espera empezar a construir la revancha este viernes contra Empoli por la jornada 27 de la Serie A (2:45 p.m. (hora colombiana). Ya basta de palabras, es turno para las acciones.