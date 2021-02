Los dos equipos grandes de Italia que podrían fichar a Duván Zapata

El poder de goleador de Duván Zapata en el Atalanta de Bérgamo no es casualidad ni una simple buena racha. En su tercera temporada en el club, lleva 13 goles (9 de Serie A, 3 de Champions y uno en Copa Italia); eso, sumado a los 19 goles anotados en la temporada 2019/2020 (no jugó Copa Italia) y a los 28 de la campaña 2018/2019.



Los grandes equipos de la Serie A están convencidos que el colombiano está listo para dar el gran paso y triunfar en la élite del fútbol italiano. Es por eso que desde ya se está trabajando para que el ‘Toro’ pueda trascender en el próximo mercado de pases y vista la camiseta de un club más peso histórico.



Así lo aseguró Néstor Villarreal, empresario de Duván Zapata. “Estamos trabajando para que Duván Zapata tenga la posibilidad de jugar en un club grande. Hay dos interesados en Italia”, comentó el agente argentino en charla con ‘Radio Mar del Plata’.

El empresario argentino es positivo de cara al próximo mercado, pues Duván Zapata por fin recibiría una oferta concreta, la misma que no apareció en Atalanta para poderlo vender.



“Seguramente en el próximo libro de pases tengamos novedades al respecto. Duván finalmente no se fue porque las ofertas no fueron concretas, fueron más rumores en realidad”, aseguró Villarreal.