Duván Zapata dio la razón principal por la que se fue de Atalanta

Duván Zapata concedió una rueda de prensa este miércoles para ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Torino. El colombiano se refirió a su llegada al club y también explicó su salida de Atalanta a final de mercado.



De igual manera, el delantero colombiano que aún no ha debutado con su equipo también tocó el tema de la adaptación a su nuevo club y su actual estado físico.



Frente a su salida de Atalanta, el ‘Toro’ fue contundente con su respuesta: “Llegué aquí porque inmediatamente me hicieron sentir importante, mientras que donde estaba antes tal vez ya no lo era. Entonces sé que he llegado a un equipo importante. Torino era el único equipo muy interesado en mí”.

Por su parte, se refirió a su estado físico: “Los problemas musculares que tuve afortunadamente son parte del pasado. Estoy bien ahora, estoy entrenando muy duro. Durante este parón nacional entrenamos mucho, no podemos esperar al próximo lunes para afrontar a Salernitana”.



Además, se refirió a cómo ha sido su adaptación a Torino: “Afortunadamente hubo este parón internacional que me permitió trabajar con el entrenador y mis nuevos compañeros. Jugué contra el Génova, pero acababa de llegar hace unos días, esta parada me permitió conocer mejor a todos y también conocer los nuevos conceptos de juego, que son similares a los de Gian Piero Gasperini”.



De igual manera, dejó sus sensaciones de llegar a Torino: “Donde estaba antes siempre fui importante hasta que llegó el interés de Torino. Atalanta es parte del pasado, ahora quiero pensar en el presente y escribir mi historia aquí. Sé que soy el primer colombiano en Torino, sé todas las expectativas que hay sobre mí y quiero hacerlo bien”.



Finalmente, Zapata explicó la razón por las que no fue a Roma: "No fui allí por elección de la institución. Luego, en los últimos días del mercado de fichajes, llegó el Torino, me alegré y estoy aquí”.