AC Milán habría puesto sus ojos en Duván Zapata como opción 'low cost'

El nombre de Duván Zapata sigue sonando en los grandes equipos de Italia. El delantero ya anotó su primer gol de la temporada con el Atalanta, equipo que no lo dejó salir a la Roma a pesar de tener la disposición de sumarse a las filas del cuadro dirigido por José Mourinho. Ante la negativa, sonó el Fulham de Inglaterra, sin embargo, no hay oferta formal y, por ende, otros grandes de la Serie A lo buscarían.



En esta ocasión, es el AC Milán, que buscaría al atacante colombiano como opción B. El Rossonero negocia la llegada de Mehdi Taremi del Porto y depositaría una cifra cercana a los 30 millones de euros. De no concretarse, el primer nombre en la lista es el de Zapata.



“La gestión del Diablo tocará poner el pie en el acelerador o apuntar a otros nombres similares. En este sentido, una sugerencia que se está gestando en las últimas horas es la salida de Duván Zapata del Atalanta", indicó el portal Sempre Milan este martes.

El fichaje de Duván Zapata a otro cuadro de Italia sería, sin duda, un duro golpe para el Atalanta pues perdería al máximo goleador de su historia en Serie A. El tanto del delantero en la derrota 2-1 frente a Frosinone significó el número 69 en la competencia, alcanzando a Cristiano Doni.