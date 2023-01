¿Desistieron en Inglaterra? Duván en la mira de otro club italiano

La carrera de Duván Zapata se ha centrado en los últimos años en la Serie A de Italia, pasando por clubes como Napoli, Udinese, Sampdoria y ahora en el Atalanta de Bérgamo donde comparte equipo con otro compatriota como lo es Luis Fernando Muriel, quien también ha tenido un recorrido importante por suelo italiano actuando con Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina y en la 'Dea'.



Hace unas semanas, salió el rumor que cada vez crece más que Duván Zapata podría salir del Atalanta de Bérgamo y hasta de Italia para mudar sus goles a la Premier League. En la liga más competitiva del mundo, dos clubes pusieron sus ojos en el delantero colombiano. El primero fue el Newcastle United, pero las ofertas no fueron del gusto del club italiano, y segundo, el Everton donde compartiría con Yerry Mina.

Sin embargo, con tanto agobio por los rumores de la salida de Duván Zapata del Atalanta de Bérgamo, su director técnico, Gian Piero Gasperini no pudo ocultar su descontento con todo lo que está pasando con el futuro del colombiano. En rueda de prensa, se molestó por las preguntas acerca de una posible venta mientras la Premier League está pendiente del futuro del 'Toro'.



A falta de pocos días para que termine el mercado de fichajes en Europa, todo parece indicar que Duván Zapata se quedaría en Italia, y es que, además del Newcastle United y el Everton que siguen los pasos del colombiano, también hay otras instituciones italianas que quieren a Zapata. Se dice en la prensa que hay un club interesado, y es nada más ni nada menos que la Fiorentina quien ha tenido una buena historia con cafeteros con Luis Muriel, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, entre otros.



Calciomercato mencionó, “el club Viola querría al delantero de 31 años cedido hasta junio, pero a los nerazzurri solo les interesa ganar dinero”, además, el medio italiano también agregó el valor que podrían tomar a consideración “al menos entre 15 y 17 millones de euros”. La Premier y la Serie A van por Duván Zapata mientras no haya dinero de por medio y una buena suma, no habrá posibilidad de que abandone al Atalanta.