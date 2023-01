¿Ya no sería Everton? Duván Zapata en la mira de otro club de Premier

La Premier League se ha vuelto loca por un jugador colombiano: Duván Zapata. Primero fue el Newcastle United que desde finales de la temporada pasada estaba en busca de quedarse con el delantero ex América de Cali, y ahora, los rumores vuelven a aparecer con los intereses del Everton que lucha por no descender, del West Ham, cómodo en la mitad de la tabla y de igual manera, el Southampton antes de que acabe el mercado de fichajes quiere quedarse con el goleador.



La cosa es que, hay un problema que podría complicar las negociaciones con el Southampton, puesto que faltan escasas horas para que el mercado de fichajes llegue a su final en la Premier League y en distintas ligas europeas. Este siendo un condicionante para cerrar pronto el fichaje, y habría otro entre el Atalanta y el club inglés.

El papel de Duván Zapata en la Serie A con el Atalanta de Bérgamo, al igual que para Luis Fernando Muriel han cambiado bastante. Pasaron de ser tenidos en cuenta como titulares, a ser suplentes y sin mucho poderío goleador, más allá de algunas contribuciones de ambos con asistencias a sus compañeros y a un Ademola Lookman inspirado.



Así como la Premier League, en la misma Serie A han preguntado por el jugador colombiano. La Fiorentina quería quedarse con el delantero, pero no entraron a negociar, y solo quedó como un rumor en medio de las inquietudes de clubes ingleses. El Everton, West Ham y Newcastle United, este último, quien desde la última temporada ya estaba enviando ofertas que el Atalanta rechazó incesantemente, ahora aparece el Southampton que quiere dar el batacazo antes de que acabe el mercado de fichajes.

La Premier League ha puesto sus ojos en Duván Zapata. El Everton, West Ham y Southampton son ahora los que más entran en la discusión por quedarse con el delantero colombiano que no vive el mejor presente en el Atalanta de Bérgamo. El golpe lo quiere hacer el Southampton, último en la liga de Inglaterra, pero al parecer, la oferta que ya enviaron no habría gustado al club italiano.



El plan del Atalanta es sacarle provecho económico a Duván Zapata, y no aceptarían una oferta que no equivalga a unos 15 o 17 millones de euros. Lo que resulta imposible para las pretensiones del Southampton que la oferta que ya enviaron es un préstamo hasta final de temporada con opción de compra, de acuerdo con Football Insider. La opción ya está, pero los italianos solo buscarían venderlo y no cederlo.