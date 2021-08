¡Se estrenó por todo lo alto! Sensacional doblete de Vergara en México

La demora era que entrara el primero, ahora que se preparen en territorio mexicano. Feliz cierre de sábado para Duván Vergara con el Monterrey.



El extremo de 24 años llegó a la Liga MX como una de las grandes figuras del fútbol colombiano, de inmediato le soltaron la #10 y ya empezó a demostrar su valía.

En la segunda jornada del torneo local, el ex América de Cali anotó su primer gol en territorio mexicano. Fue a los dos minutos de partido frente a los Pumas, equipo que viene de participar en la Florida Cup 2021.



Vergara capturó un rebote en el área rival, aguantó y soltó una volea fulminante que dejó sin opción al guardameta Julio José González. Bonita anotación en el Estadio BBVA.



Así pues, podría decirse que el nacido en Montería tardó 92 minutos en conseguir su primera alegría en territorio ajeno. Recordemos que fue titular y jugó todo el encuentro frente a Puebla en la primera fecha.



Pero la faena no terminó ahí, siguió de largo. Ya en la segunda mitad (52'), Duván comandó una sensacional galopada por sector izquierdo para marcar el 2-0 final. Dos goles en 144 minutos jugados.



El arquero Esteban Andrada sacó largo, ningún jugador pudo rechazar en primera instancia y el balón cayó justo en el surgido en Envigado. Condujo con total libertad, entró diagonal al área, recortó hacia dentro para eludir a su marcador y definió al segundo palo de González. A lo Neymar consiguió su doblete.



