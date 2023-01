Duván Vergara no jugará en Nacional y tampoco volverá a Colombia

Duván Vergara es uno de los delanteros colombianos más destacados que ha tenido el fútbol mexicano y que desde su llegada a Monterrey, dejó buenos momentos, pero su lesión lo alejó del nivel con el que llegó, por lo que se especuló de la posibilidad de volver a Colombia y dejar a los rayados.



Después de un año de lesión de ligamentos en su pierna derecha, Duván Vergara se enfocó en volver a competir y tras un posible regreso, en redes sociales se especuló sobre su retorno al fútbol colombiano y un interés de pertenecer a Atlético Nacional.





Sin embargo, frente a su situación actual, el delantero tendría pensado seguir su carrera como futbolista profesional en Monterrey, pues tiene contrato hasta junio de 2025 y según el periodista Felipe Sierra, su círculo que lo rodea confirmó que el jugador de 26 años no pretende volver al fútbol colombiano.



De esta manera, queda totalmente descartada la llegada de Vergara a Atlético Nacional y además, hace unos días, el mismo jugador confirmó en conferencia de prensa que anhela retornar a las competencias con Monterrey en Liga MX 2023, agradeciendo una nueva oportunidad.



“No fue una lesión fácil, es la más dura que me ha tocado en mi carrera, he vuelto y gracias a Dios lo he hecho de buena manera, con muchas expectativas, muy ansioso porque después de tanto tiempo estaré de nuevo en el estadio, esperemos que sea pronto", dijo en conferencia de prensa Duván Vergara.





🚨 Duván Vergara (26) no llegará a #AtléticoNacional. El extremo de #Monterrey se recuperó de su lesión y solo piensa en seguir en ‘Rayados’, donde tiene contrato hasta junio de 2025



👀 Su círculo confirma que volver a Colombia no es una opción en este momento de su carrera pic.twitter.com/bGxdzQLpKc — Pipe Sierra (@PSierraR) December 31, 2022

“Fueron días difíciles donde piensas dejarlo todo. Lo peor ya pasó”, Duván Vergara a 11 meses de su rotura de ligamento cruzado y menisco lateral de la rodilla derecha@MarcaClaro pic.twitter.com/BWt8bF4qHh — JAVI ALONSO (@javialonsordz) December 28, 2022

De momento, Duván Vergara empezará entrenamientos y empezar la pretemporada con Monterrey y buscar ayudar a su equipo a ser protagonista en la Liga MX.