Duván Vergara habló del América en su presentación con Monterrey

El extremo colombiano, Duván Vergara, reconoció este jueves que le fue complicado dejar al América de Cali de su país para fichar por los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano.

"Lamentablemente me tocó partir del América de Cali, que cuando no estaba tan bien, me brindó su apoyo, me dio la mano. Voy a vivir siempre agradecido con ellos. Ahora estoy agradecido por el reto que me llega y espero aprovecharlo al máximo", dijo en su presentación como refuerzo del Monterrey para el torneo Apertura 2021.



El atacante de 24 años fichó por los Rayados tras pasar dos años en el América, equipo con el que ganó dos Ligas y participó 65 partidos en los que marcó 17 goles y repartió 10 asistencias.



Javier Aguirre, entrenador del Monterrey, pretende que Vergara se convierta en el sustituto de los extremos colombianos Avilés Hurtado, quien fichó por el Pachuca, y Dorlan Pabón, contratado por el Atlético Nacional.



"A Rayados le ofrezco encarar mucho, me gusta el uno contra uno, llegar al gol. No tengo problemas de jugar por izquierda o por derecha y si me quieren utilizar como delantero lo sé hacer, ahí debuté; lo que trato de hacer es divertirme", añadió Vergara.



El guardameta argentino, Esteban Andrada, fue el otro refuerzo presentado junto a Vergara este jueves.



Además del Apertura 2021, el Monterrey encarará en la segunda mitad del año las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Cruz Azul.