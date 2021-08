Vergara, subiendo el nivel: 'el inicio en Monterrey ha sido positivo'

El colombiano Duván Vergara, extremo izquierdo de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, consideró este viernes que sus primeros partidos como jugador del equipo dirigido por Javier Aguirre han sido positivos. "Este inicio como jugador de Rayados ha sido positivo porque el equipo está sumando y es lo primero que queremos. En lo personal vengo con humildad a ganarme un puesto en el equipo, vengo a aportar, apostaron por mí, fue por algo y tengo que retribuirlo en el campo de juego", explicó en rueda de prensa.



Vergara llegó al Monterrey como refuerzo para el torneo Apertura 2021, en el que suma cuatro partidos con dos goles conseguidos en la victoria por 2-0 de la segunda jornada ante los Pumas UNAM.

El antiguo futbolista del América de Cali colombiano también ha destacado por su capacidad para desequilibrar por la banda izquierda, algo que le faltó al equipo de Aguirre el torneo pasado. A pesar de su buen momento en la cancha, que ha contribuido a que los Rayados marchen invictos en el cuarto lugar de la clasificación, Vergara se perdió el juego de la tercera jornada del Apertura por ser sospechoso a tener la covid-19.



"Hasta el momento he jugado varios partidos en poco tiempo, tenía rato que no lo hacía, venía sumando bien hasta que por ahí me enfermé y tuve que salir para proteger a mis compañeros y mi salud. Gracias a Dios no era Covid, me hicieron tres pruebas y salieron negativas", agregó el sudamericano. El Monterrey ha sido criticado en las primera cinco jornadas del Apertura por su falta de gol, algo que no le preocupa a Vergara, quien destacó que lo importante es que su equipo se encuentre a cuatro puntos del líder América.



"Podemos ganar 1-0, 2-0 o 3-0, pero lo importante es sumar de a tres. No miramos si al rival le metemos 1, 2 o 3 goles, nosotros lo único que necesitamos es hacer nuestro trabajo", señaló el oriundo de Córdoba.



En la sexta jornada del torneo, el Monterrey recibirá este sábado a las Chivas de Guadalajara en busca de colocarse entre los tres mejores equipos de la tabla. "El equipo llega motivado al partido de Chivas, sumando que es lo queremos. Necesitamos sumar en casa, es lo que nos hemos propuesto. Como visitante el equipo ha respondido bien", finalizó Vergara.



EFE