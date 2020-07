Rosario Central, un pésimo destino: así 'tumbaron' a Duván Vergara

Duván Vergara es actualmente uno de los jugadores destacados del fútbol colombiano, pero a sus 23 años ya vivió una pésima experiencia en el fútbol internacional.

Hace un año y medio, el volante emigró a Rosario Central, en Argentina, pero la experiencia allí fue pésima y lo dejaron varios meses sin pagarle el sueldo, además de las mentiras que se decían de él fuera del campo de juego.

En diálogo con Carlos Arango, el delantero monteriano contó cómo fue ese momento en el que le dieron la noticia de que jugaría en Argentina, lo que lo alegró mucho.

“Un día me llamó el presidente de Envigado a contarme que me habían vendido a Argentina, a Rosario Central y me fui en llanto. Le dije solo al utilero y al otro día me fui a Medellín para hablar de eso", dijo.

Y es que en aquel momento él tenía muchas ganas de salir de Envigado a un club más importante y esa opción no dudó en aceptarla. Pero la experiencia allí no fue nada agradable y eso lo supo desde que llegó.

“Desde el comienzo fue malo. Me dijeron que me iba a ganar un sueldo y terminé ganándome otro. Decían que yo tenía la rodilla mala, que supuestamente tenía los meniscos jodidos, pero que eso no me impedía jugar, aunque si me lesionaba de eso me quitaban la mitad del sueldo. Era más que todo como un negocio", contó. Y luego añadió “me dijeron se va a ganar 8.000 dólares, eran como 25 millones y cuando llegué allá me salieron con otra, pero yo lo tomé porque no quería volver a Envigado. En sí me terminé ganando como 10 millones, pero no me rendía la plata por el cambio a pesos. Era muy raro todo".

Y es que tampoco estuvo bien asesorado: “Al que me llevó le faltó. Él se ganó su comisión y se fue, me dejó tirado. Duré dos meses en un hotel con mi mamá. Cuando salí del hotel me cobraron y ni me pagaban. Todo era mal, se me vino cayendo como el mundo porque yo con mi mamá en un país que no concíamos y la verdad que mi mamá y yo lloramos mucho. Se supone que uno va comprado porque le va a cambiar la vida y no fue así".

Duván Vergara esperanza de ataque para América. Foto: Tomada de Twitter: @americadecali

Su instancia en Rosario, aunque difícil, fue más llevadera porque Jarlan Barrera también estaba en esa ciudad y él le ayudó a tener mejores condiciones de vida.

“Jarlan llegaba de Junior y tenía ahorritos. Ya cuando conseguimos un apartamento él me ayudó y nos compró licuadora, televisor. Son cosas que nadie sabe, qué pasé muy mal allá", contó Vergara.

Y es que ese dinero era el que sostenía al jugador, pues él mismo relató que “le pagaban a todo el plantel menos a Jarlan Barrera, Óscar Cabezas y a mí", los tres colombianos que estaban en ese momento en el club.

Y como conclusión, Vergara es claro en afirmar que “era muy complicado rendir en las condiciones que yo estaba allá. Yo no estaba bien. Mi corazón estaba mal porque no jugaba, no me pagaban, a veces no tenía ni para comer y Jarlan era el que me ayudaba".