¿Qué hizo Dorlan Pabón por él? Duván Vergara se confesó con Rayados

El extremo colombiano Duván Vergara está que no se cambia por nadie y no es para menos. Después de brillar en la liga colombiana con América de Cali, fue fichado por Rayados de Monterrey y su adaptación en Liga MX ha sido rápida. En el fútbol mexicano ya se deleitan con sus jugadas, pases y goles. Él dice sentirse como en casa y contó que Dorlan Pabón tuvo mucho que ver.

"Estoy contento y disfrutando al máximo, cuando entro a la cancha ni se diga. Entro a dar lo mejor de mí. Estoy contento porque el equipo está sumando y es lo que queremos, estar en los primeros lugares, que es donde se merece estar el club. Los goles son amores como decimos allá y la gente me anima mucho, tenía tiempo que no jugaba con público", destacó Vergara sobre sus primeras jornadas como rayado.



Este sábado, los Rayados jugarán frente a Pachuca por la cuarta fecha y él viene tiene teniendo acción. De hecho se reportó con doblete en la segunda fecha con Pumas. "Debemos ganar en casa, hacer un fortín y por ahí de visitante salir a jugar tú a tú. En la cancha trato de tener el balón y mostrar mis capacidades".



¿Ya se olvidó del América de Cali? Vergara está disfrutando de este nuevo capitulo en su historia, pero nunca ha desconocido su cariño por los escarlatas. Allí le dieron la oportunidad y brilló, y es algo que difícilmente olvidará. Ahora en México quiere hacer historia. Lo primero es estar a gusto y parece que ya lo está logrando.



"Me he sentido como en casa desde el primer día cuando Dorlan me presentó. Llegué a un buen grupo", indicó Duván sobre el recibimiento que le dieron en Monterrey, cuando en ese entonces Pabón estaba en el club. Cabe recordar que después de eso, el extremo fichó con Atlético Nacional, con el que alista su debut. "Mi mensaje a la hinchada es que esa confianza ha sido vital, crean en el equipo que siempre se va a dar lo mejor en el campo", finalizó.