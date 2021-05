¡No lo dejó pasar! Ácido crítico de James habla de foto en el avión

La famosa foto de James Rodríguez en su avión no deja de producir reacciones: hinchas de Everton siguen sintiendo que es una falta de compromiso con el club en el día del duelo clave contra el campeón Manchester City, mientras los de Colombia se suman, aunque curiosamente la intención es mostrar compromiso con la Selección para Eliminatorias y Copa América. Con cara y con sello pierde el zurdo.

Pero después de lo que produjo la imagen en redes sociales, la ocasión es ideal para sus críticos habituales en Inglaterra. Y entre ellos, de primero en la fila, Richard Keys, presentador de BeinSports.



A manera de contexto, se trata del mismo analista que hace una semana decía: "no puede correr. Y si pudiera, no lo haría. Juega bien pero es un lastre. No defiende... Solo ha sido inicialista 21 veces en esta temporada, jugando 1.764 minutos, principalmente cuando hace sol. Vamos Carlo, te está tomando el pelo".



Es evidente que la publicación que hiciera el propio jugador era una gran oportunidad para una ácida crítica más de parte de Keys: "Veo que el talismán del Everton tiene en mente otras cosas además del último día crítico para su club. Aún así, al menos se mantiene abrigado con una manta azul", dijo el analista.



El compromiso de James con Everton ha sido cuestionado casi desde su llegada por este comentarista, quien se declaraba molesto por la posibilidad de que no jugara a fondo en el club por estar pensando en su selección nacional y en la Copa América: "¿acaso ellos pagan su salario?", se preguntó hace unos días.



Vale mencionar que el zurdo no jugó en la victoria por 1-0 del Everton sobre Wolverhampton el miércoles tras no recuperarse de una "fatiga", una ausencia que lo privó de estar frente a los fanáticos en Goodison Park y que además lo sacó del duelo de este domingo contra Manchester City, que es la última opción para conseguir boleto a alguna competencia europea.



El técnico Carlo Ancelotti explicó que el problema de la pantorrilla persiste y que el jugador tenía permiso para volar a Colombia para prepararse para la Copa América del próximo mes. Dijo que su jugador está "completamente comprometido" con el club y está "realmente triste" por no estar en los partidos cruciales de la última semana, pero obviamente la sonrisa de la foto en el avión no da esa sensación.



Las críticas son pan de cada día para James. Y esta, por muy noble que fuera su intención, no es la excepción.