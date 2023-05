Hasta Guardiola se desesperó con Mina: 'no es necesario lo que hace'

Everton cayó 3-0 contra Manchester City, en un partido abiertamente desigual en términos de recursos y talentos, pero que tristemente estaba en los planes: arañarle puntos al líder de la Premier League es casi una misión imposible.

Pero más que la superioridad y el evidente poderío de los 'ciudadanos', el tema del que más se habló fue el comportamiento de Yerry Mina, titular en el equipo de Goodison Park.



Apenas en el arranque del partido, el árbitro tuvo que llamarle la atención por el intercambio de choques con el noruego que anticipaba un duelo tremendo. Pero no pareció convencerlo pues después vino un encontronazo con Laporte cuando lo provocó con un pellizco, que este respondió con un manotazo que hizo que el caucano se derrumbara en su área. No se sancionó nada pues la agresión fue mutua.



Pero a Guardiola no le gustó nada y se refirió puntualmente al colombiano en la rueda de prensa: “Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para no hacer eso’”.



Y añadió: “Esto no se trata de lo físico, tampoco mental. Hay cosas que no es necesario hacer y las hace todo el tiempo, con él, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish). Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, dijo el español, visiblemente molesto.



Mina tiene reputación de hablar mucho en la cancha y de desesperar a sus rivales. Había pasado inadvertido porque jugaba poco pero ahora se han acordado sus oponentes de lo molesto que es enfrentarlo. Será el técnico Dyche quien decidirá si eso es, al final, una virtud o un defecto en Everton.