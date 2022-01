¿Justo o exagerado? En Italia se refieren a James como 'un paquete'

James Rodríguez es noticia porque sí y porque no. A veces hasta cuando hablan de otros jugadores que no tienen nada que ver con él, alguien lo saca a relucir... y no siempre para alabarlo.

En Italia, por ejemplo, querían hablar del poco efecto que ha tenido el mexicano Hirving Lozano en Napoli, lo mucho que se decía que sería un reemplazo ideal para Insigne y lo escaso que ha sido su aporte, a pesar de los 47 millones de euros que pagaron por él.



¿Y qué tiene que ver James? ¡Gran pregunta! La historia se remonta a 2019 y tiene que ver con la salida del colombiano de Bayern Múnich y la expectativa que generó de llegar al club italiano, entonces dirigido por Carlo Ancelotti. Fueron reales los contactos y las peticiones, pero el club eligió al prometedor atacante de PSV Eindhoven, quien en su momento fue el más caro fichaje del club (ahora es Osimhen, por 70 millones).



Ahora, según el periodista Liberato Ferrara, del canal público 87TV, ni uno ni el otro han estado a la altura del desafío en Napoli: "Lozano tenía que ser el punto fuerte de la gestión de Ancelotti, pues el mexicano costó 40 millones y más bien fue un fiasco total. (...). Napoli lo tomó para contentar al entrenador (Carlo Ancelotti), quien estaba descontento porque no se compró a James Rodríguez, otro paquete que iba a reemplazar a Insigne", dijo.



"El Napoli creía que había comprado un campeón y, en su lugar, compró un jugador normal. Lo único que puede hacer es correr detrás de una pelota. En lo que se recuerda, no ha marcado un gol memorable o tantos decisivos", añadió.



James fue a Everton y ahora está en Al-Rayyan de Catar, después de haber sonado para llegar al AC Milan. ¿Tenía razón el crítico o se pasó en el caso del colombiano? La discusión está abierta.