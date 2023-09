¿Cuál es la realidad de Falcao en Rayo? Dudas por más reciente lesión

Este domingo, Rayo Vallecano, que es sexto en la Liga de España con 9 puntos, producto de tres victorias y dos derrotas, se enfrenta a Villarreal. Y la duda es la habitual: ¿contará con Falcao?



El colombiano está en proceso de recuperación de su última lesión, sufrida el 7 de septiembre en un amistoso frente al Alcorcón, y es duda para ese compromiso, igual que Nteka.



Se sabe que el 'Tigre' volvió a los entrenamientos en cancha en los últimos días, pero sigue trabajando al margen del grupo, por lo cual el técnico Francisco Rodríguez solo contaría con Raúl de Tomás y Sergio Camello como opcionados para ser titulares, aunque uno de los dos podría ir al banquillo por el regreso de Trejos.



Lo cierto es que de nuevo hay dudas por la condición de Falcao, quien solo vio 20 minutos en cancha en dos tramos de partido por LaLiga y, a pesar de ser uno de los capitanes de la plantilla, no logra consolidarse por cuenta de los problemas físicos.



La preocupación es también por la Selección Colombia, de la que fue marginado en el inicio de las Eliminatorias, justamente por esa poca continuidad. Aunque el técnico Lorenzo dijo que le dolió particularmente no contar con el samario y que habló con él antes de decidir su lista, si esta situación se mantiene y no tiene regularidad, su regreso se ve lejano.