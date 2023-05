DT de Bournemouth dichoso con Lerma: demostró gran admiración

Jefferson Lerma ha tenido una buena temporada con Bournemouth y es uno de los jugadores que ha jugado siempre de titular en su equipo en lo que va de Premier League, siendo inamovible para el técnico Gary O’Neil, quien ha confiado demasiado en el talento del colombiano.

Con respecto a la gran temporada que ha tenido Jefferson Lerma, el técnico Gary O’Neil ha vuelto a opinar sobre el colombiano, pues a falta de una jornada de culminar la Premier League, el entrenador se despachó con elogios a su jugador.



“Creo que su empuje, su tenacidad y su compromiso con la causa, pero también en su calidad. Has visto que ha marcado algunos goles importantes para nosotros. Algo de calidad real en ellos también, el final fuera de casa en Fulham fue un final fantástico”, dijo Gary O’Neil.



De igual manera, O’Neil valoró la constancia de Lerma en el equipo titular, pues es uno de los jugadores que ha sostenido su nivel en el Bournemouth a lo largo de las temporadas en que ha estado.



“Es un jugador en el que sabes que puedes confiar. Durante los últimos cinco años ha sido uno de los primeros nombres en el equipo titular de manera bastante consistente. Entrena al 100 por ciento todos los días, no importa lo que estemos haciendo, si dicen sesión ligera hoy, Jeff generalmente no se da cuenta de eso”, valoró O’Neil.



A falta de una jornada para terminar la Premier League, Jefferson Lerma tiene números envidiables, debido a que 36 partidos jugados, siendo en todos de titular. Además, suma cinco goles en Liga. Ahora, el colombiano espera seguir teniendo confianza contra Everton, partido que será en condición de visitante el próximo domingo 28 de mayo.