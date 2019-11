¿Socios de lujo para Mina en Everton? Suenan DT campeón y un goleador

No son días sencillos para el Everton, de Yerry Mina, pues marcha en el puesto 14 de la Premier League, tras la derrota contra el Norwich (2-0), y siente la presión del descenso.

Los resultados no se pueden mantener y la plantilla sospecha que pronto podría darse la salida del técnico Marco Silva. De hecho, se esperaba que ya estuviera fuera del cargo y un reciente viaje suyo a Portugal disparó los rumores de su despido, que no se ha dado pero podría darse tras el juego de este fin de semana contra Leicester.



Por si acaso, ya se habla de candidatos para sucederlo. Se decía que el candidato único era el británico David Moyes, ex Manchester United, pero en las últimas horas se sumó otro nombre: Jorge Jesus, actual entrenador campeón de Copa Libertadores y del Brasileirao con Flamengo.



Él, por ahora, asegura que es no tiene noticias sobre la opción de la Premier League: "Mi enfoque ahora está en este proyecto, este objetivo y Flamengo. Vivo el año más hermoso de mi carrera como entrenador y quiero disfrutarlo al máximo (..) No sé qué pasará con mi futuro después de Flamengo. Sé que tengo un contrato hasta mayo. Entonces puede pasar cualquier cosa", dijo al diario portugués A Bola.





¿Un fichaje colombiano para acompañar a Mina?



La novedad es que Everton estaría pensando en fortalecer no solo la dirección técnica sino también la delantera de un equipo al que le cuesta marcar goles.



El socio para Richarlison podría ser un colombiano: Rafael Santos Borré. El barranquillero ha llamado la atención de varios clubes tras su gran presentación con River Plate en la última Libertadores, en la que rozó el título con un gol que estuvo a punto de darle el doblete al conjunto argentino.



Eso sí, el diario Olé asegura que el propio jugador habría desestimado esta posibilidad. Aunque hay interés y el club millonario necesita recuperar dinero por la vía de la venta de jugadores, el listón es alto pues no se iniciaría ninguna negociación por debajo de los 20 millones de euros.