¿Se acuerda de Santiago Montoya? Está metido en un problema de dinero

Santiago Montoya es un talentoso volante que fue promesa del fútbol colombiano. Jugó en equipos de Argentina (All Boys), Brasil (Vasco da Gama), Portugal (Vitória Guimarães) y luego llegó al fútbol colombiano, en donde se destacó con el Deportes Tolima.



Sus buenas campañas en la liga colombiana lo llevaron a Millonarios, pero los hinchas no tienen el mejor recuerdo, pues quedó marcado por un penalti importante que falló y luego se sonrió; los aficionados sintieron que no le importó y se fue, pasando luego por Bucaramanga y Pereira, sin éxito.



En enero de 2023, Montoya volvió al exterior, aceptando la oferta del Motagua de Honduras, pero jugó muy poco y ahora está en una polémica con el club, pues no lo quieren más y no quieren pagarle el dinero que reclama.



El volante antioqueño, de 31 años, apenas tuvo la oportunidad de jugar 4 partidos en la Liga de Honduras, y ahora fue notificado por Emilio Izaguirre, director deportivo, que no sería tenido en cuenta para el próximo semestre por parte del entrenador Ninrod Medina.



Montoya no tiene problema en irse, pero no ha llegado a un acuerdo para su salida. El colombiano le contó a ‘Deportes TVC’ el problema que existe por culpa del dinero.



“Tuvimos varias charlas y no hay acuerdo. Tengo siete meses de contrato, Motagua no me quiere pagar ni la mitad. Le he dicho a Emilio que si me sale un equipo me voy, pero para qué cedido, eso no, porque ellos no han comprado mi ficha”, confesó Santiago Montoya.



Montoya sigue siendo jugador del Ciclón. Las partes aún no acuerdan rescindir el contrato que liga al futbolista al equipo. Él se mantiene firme en su postura mientras que Motagua trata de desenrollar la situación. Esperemos se llegue a un acuerdo por el bien de ambas partes. pic.twitter.com/FvlGxmhIvs — 𝐄𝐥 𝐁𝐥𝐨𝐠 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐢𝐜𝐥𝐨́𝐧 (@ElBlogDelCiclon) May 21, 2023

Desde Motagua no estarían dispuestos a indemnizar a Montoya por la cifra que pide, pues tiene un contrato hasta diciembre de 2023. “Esto es un trabajo, uno planifica muchas cosas que la gente no entenderá, le dije a Emilio, si me sale un equipo le acepto y me voy. Si usted quiere que me vaya me tiene que dar la siguiente cifra. Entonces le di una cantidad y me dicen que ese dinero nunca me lo van a dar”, comentó el colombiano.



“Yo les dejé claro que si no me dan ese dinero, simple, me quedo y cumplo mi contrato. Ellos me responden ‘el técnico no te quiere’, entonces lo más normal es pagarme el contrato para poder irme y no hacer lo que ellos están haciendo. Esto es de acuerdo, ellos no aceptan lo que les pido y yo lo que me ofrecen”, sentenció el volante cafetero.