Indomable Durán y su vía crucis en A. Villa: ¿hora buscar otros aires?

Salió intempestivamente de la concentración de la Selección Colombia Sub-20 que jugaría el Sudamericano, aterrizó en Inglaterra con la maleta llena de ilusión, pensó que al hablar español como Unai Emery tendrá terreno abonado, se tomó fotos con Juan pablo Ángel... ¿quién le iba a decir que de ese sueño despertaría lloroso y desesperado?

Jhon Jader Durán pasó de la euforia de llegar a Aston Villa como gran promesa, a cambio de 19 millones de euros, a vivir borrado de las convocatorias, ignorado por el DT que alguna vez tanto lo defendió, debilitado en su confianza e incluso fuera de la convocatoria de la Selección Colombia en plenas Eliminatorias, tal vez la más cara de todas las facturas.



Se había hablado a mediados de este 2023 de una decisión de Emery de marginarlo de la plantilla pues, en los seis meses de adaptación que dijo le daría para aprovechar todo su potencial, lo puso de último en la fila, detrás del goleador Ollie Warkins, Moussa Diaby y Leon Bailey. Pero era joven, le aconsejaron, podía esperar y completar el proceso en la liga más exigente del mundo, era cuestión de paciencia...



El tema es que el muchacho, a su corta edad, se ha ido ganando la fama de tener un carácter indomable. Y él de alguna manera la alimenta: a su regreso de la penúltima convocatoria con Colombia decidió borrar, de un momento a otro, todas sus fotos con Aston Villa de las redes sociales, al parecer en protesta por la no convocatoria para un duelo de Premier League. Después Emery dijo que llegó lesionado tras su viaje a su país, y a la gente hay que creerle su versión oficial, pero al parecer al delantero no le gustó nada. Aunque el DT intentó bajarle la espuma al incidente, a la luz de sus decisiones se lo cobró con todo su rigor.



¿Y ahora, qué?



Lo cierto es que sin minutos no hay Selección y eso habría colmado la paciencia del chico, a quien ahora, para completar la incertidumbre, ya le estarían buscando reemplazo.



Según Football Insider, el club busca en el mercado invernal (que se abre en enero) a Iñaki Williams, quien tiene contrato hasta 2028 y costaría cerca de 25 millones de euros). Emery iría decididamente por él y negociaría con el Athletic, lo que sentenciaría el destino de la promesa Durán... Difícil hacerle creer que él, con 19 años, no es mejor inversión que un delantero de 29, que además necesitaría adaptarse a la Premier.



Lo cierto es que, si se confirman los movimientos, el destino parece muy cantado: hay que salir de Birmingham. Su edad, su proceso de un año, su condición de jugador internacional y su rendimiento, que no se puede definir solo por sus 4 goles en 12 partidos disputados, parecen cartas atractivas para cualquier club, en Inglaterra o alguna de las cinco grandes ligas europeas. Es cuestión de enviar una oferta y ya porque, si depende de Emery, la firma está lista.



Vale decir que, antes del Aston Villa, Durán sonó para Liverpool y Chelsea, que se mencionó el Benfica y que ahora, en medio de las dificultades que padece, el Espanyol levantaría la mano por él. De hecho en sus últimas publicaciones aparece muy divertido en sitios que los internautas ubican en Barcelona. ¿Se dará? A esta altura la cuestión no es a dónde pues tiene la maleta lista. Lo que necesita es alguien que apueste por él.