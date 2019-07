¿A quién apuntó Dorlan?: 'Necesitamos que venga alguien que aporte'

Aunque la temporada no ha iniciado y el mercado no se ha cerrado, Dorlan Pabón en su condición de líder de Rayados aprovechó la rueda de prensa que tuvo durante la pretemporada para hacer un pedido especial a los dirigentes de la institución, mostrando su deseo de contar con otro compañero en el ataque del equipo.



El colombiano, quien no dejó de reconocer a los actuales atacantes que tiene el club, como lo son Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado, sí enfatizó su pedido y las condiciones que se buscan en quien pueda llegar a reforzar la zona ofensiva.



“Funes y Avilés son jugadores increíbles, pero si llega un delantero a aportar, bienvenido sea. Necesitamos que llegue alguien que aporte, que se una mucho al grupo, que nos dé lo que todo mundo busca, porque aquí no hay competencia, no hay nada. Somos un grupo muy sano y el que llegue será recibido de la mejor manera, y que le vaya muy bien a él y al grupo”, sentenció.



Sin embargo, también sabe que los dirigentes se están moviendo en la búsqueda del nuevo jugador y por eso remarca que los futbolistas ahora están enfocados en su trabajo y buscando tener una gran temporada.



“Lo del delantero se lo tiene que dejar uno a los directivos, uno se enfoca en trabajar, en hacer bien las cosas y eso de que llega o no son los directivos. Los jugadores estamos enfocados en lo que se viene, en lo que vamos a hacer en el torneo”, asegura en su rol de capitán.



Finalmente, concluyó refiriéndose a la falta de gol que en algunos sectores de la afición ha generado dudas: “Yo creo que es normal, para esos son los partidos de preparatoria; venimos de correr, de hacer algo más fuerte de lo que normalmente hacemos, pero igual nos estamos preparando para lo que viene”.