Diever Machado da un salto de calidad en Francia: jugará en la Ligue 1

Deiver Machado se despidió del Toulouse de la segunda división de Francia para dar un salto de calidad en su carrera y jugar en la primera categoría de este país.

Este miércoles, el lateral izquierdo ex Millonarios y Atlético Nacional, fue presentado como nuevo jugador del Lens, equipo de la Ligue 1 en el que milita el arquero venezolano Wuilker Faríñez.



"Es un honor para mí fichar por RC Lens, un club lleno de historia con valores humanos muy fuertes que sentimos rápidamente. Me gustó mucho el juego que jugó Lens la temporada pasada. Me gusta el sistema táctico utilizado, podemos divertirnos mucho en este patrón ”, dijo el chocoano de 27 años.



Así las cosas, Machado asume un nuevo reto en su carrera, en el que espera sobresalir en la máxima categoría del fútbol francés.