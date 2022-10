Luis Díaz no solo sufre por lesión: tambalea actor clave en su llegada

Liverpool no ha podido contar con su mejor momento en esta Premier League, pero curiosamente, en la Champions sí ha podido ganar, y sumando de a tres se perfila para sellar su clasificación. Tal vez es eso lo que sí deja a Jürgen Klopp todavía en el banquillo, pues en el rentado inglés, están a 14 puntos de la cima y a 13 de su competidor habitual por el título, por lo menos en los últimos años: Manchester City.

La séptima temporada, esa que se convierte en un calvario para Jürgen Klopp que así se ha demostrado cuando estaba en el Mainz y en el Borussia Dortmund, y que espera que no suceda lo mismo en el Liverpool. Sin embargo, los malos resultados cosechados en este tramo de la Premier League dejan una duda enorme en su continuidad.



A Jürgen Klopp no se le puede juzgar únicamente por lo hecho en estos meses, pues ha demostrado ser un gran director técnico en temporadas pasadas. Además, puede impactar en algunos jugadores su salida. El alemán pidió el fichaje de Luis Fernando Díaz, quien lastimosamente sufrió una dura lesión y será baja hasta diciembre perdiéndose lo que queda del 2022.



Así las cosas, Luis Díaz no solo sufre por su golpe, sino por los rumores que aparecen y las “señales” que ponen a Jürgen Klopp lejos del Liverpool. Klopp ha sido clave en la adaptación de ‘Lucho’ en los ‘Reds’. No demoró en ganarse a su estratega, a sus compañeros y a la afición. Y es que, contra el Arsenal en el partido pasado, se notó el disgusto de algunos jugadores con decisiones técnicas, que bien podían ser por el mal momento en el juego, o por un problema con el alemán.



Un exjugador del Liverpool, Dietmar Hamann referenció las claves que pueden comprometer a Jürgen Klopp en el banquillo del cuadro ‘Red’. No solo el hecho de que en Premier League apenas sume dos victorias, cuatro empates y dos derrotas que condicionan su presente y futuro, sino por algunas actuaciones de sus dirigidos en el campo de juego.



Dietmar Hamann habló en TalkSport sobre Jürgen Klopp, “en algún momento, creo que tendremos esa discusión sobre el técnico y no estoy seguro de lo lejos que estamos de eso. El entrenador ha dicho que sigue pensando que es el hombre adecuado para hacerlo, pero veo pequeñas cosas como que Jordan Henderson vea que su número sale y se quite el brazalete de mala gana y se retire, moviendo la cabeza”.



Agregó también, “esto es algo que no hemos visto en el Liverpool desde hace cinco años. Quizá sean pequeñas señales de que la gente tiene pequeños problemas con el equipo o incluso con el entrenador. La dinámica en el Liverpool no es diferente a la de cualquier otro lugar, y si los resultados no están ahí, el entrenador estará bajo presión”. Sin embargo, Jürgen Klopp por ahora seguirá en el banquillo, no se plantea salir de él. Hamann concluyó, “como equipo grande siempre están en transición, pero han estado en la cima durante los últimos tres o cuatro años. Lo que consiguieron y lo que hicieron el año pasado no tiene parangón”.