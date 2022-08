Dura lesión en Boca abriría la puerta para fichar a figura colombiana

Desde hace un buen tiempo se habla del buen nivel del colombiano Diego Valoyes en Argentina y de la posibilidad que de un salto de calidad en ese país. En redes sociales los hinchas de los grandes clubes lo piden a gritos. Pues bien, en las últimas horas la prensa argentina ha contado que con la lesión de Exequiel Zeballos le abriría la puerta en Boca Juniors.

La gravísima situación de Zeballos, quien salió mal librado tras una criminal entrada de un rival en los cuartos de final de Copa Argentina, es la razón por la que Valoyes podría vincularse al Xeneize. El juvenil delantero de Boca estará por fuera de las canchas durante toda la temporada luego de ser intervenido quirúrgicamente por una lesión de tobillo.



En ESPN F 90 Argentina se refirieron al tema y aseguraron que "lo que hay que marcar de la posibilidad de Diego Valoyes es lo siguiente, a esta hora Boca no tiene definido ejecutar esa posibilidad de ir a buscar un refuerzo, pero no lo descarto para nada", mencionó el periodista quien además contó que el club tendrá tiempo hasta el miércoles para fichar a alguien en reemplazo del 'changuito'. "Desde que se lesionó Zeballos tiene una semana e intuyo que a partir del lunes puedan poner manos a la obra".



Asimismo, el periodista argentino contó que lo que sigue para Boca Juniors es informar a la AFA del tiempo de la lesión de Zeballos, que será entre cuatro y seis meses, por lo que le aprobarían el fichaje de otro jugador en su lugar. "Si se lo aprueba a partir de ahí tiene 10 días para negociar. Boca tiene el mercado local a disposición y ahí entraría Valoyes. En el mercado internacional tendría que ser un jugador libre, que haya quedado en esa condición antesdel 7 de julio. Me parece que Boca con esa chance va a inclinarse por Diego. Tendrá que negociarlo con Talleres".